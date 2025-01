Copinha: dia 5 tem Rivaldo na torcida, goleiros trapalhões e gol misterioso

A segunda rodada da Copinha 2025 segue a todo vapor e alguns acontecimentos marcaram o quinto dia de competição nesta segunda-feira (6).

Destaques do 5° dia

Classificados e eliminados. Operário-PR, Guarani, Água Santa, Linense, Fluminense e Juventude garantiram vaga na próxima fase. Força e Luz-RN, Tuna Luso-PA, Brasiliense, Inter de Limeira e Coimbra já estão fora da segunda etapa do torneio. Outros classificados e eliminados podem sair ainda hoje.

Craque na torcida. Pentacampeão com a seleção, Rivaldo foi ao estádio em Cravinhos assistir ao empate entre Retrô-PE e Vitória por 1 a 1. A visita tem uma explicação: o ex-atacante é pai do zagueiro João Victor e do atacante Isaac, ambos da equipe pernambucana. Ele viu o defensor anotar o gol dos pernambucanos.

Envelheceu mal... Neveson, do Força e Luz-RN marcou o segundo gol da equipe contra o Tanabi — a partida ficou 2 a 2. O jogador saiu comemorando fazendo gesto de silêncio em direção à torcida do adversário, mas a provocação envelheceu mal. Os paulistas fizeram o terceiro gol no final da partida e conquistaram a vitória.

Gol misterioso. O terceiro gol do Tanabi na partida contra o Força e Luz, marcado por Arthur, não teve transmissão. A partida foi exibida pelo canal do Paulistão no YouTube, mas uma pancada de chuva interrompeu a transmissão por alguns minutos, o que fez com que o tento da vitória fosse perdido pelas câmeras.

Chuva afetou a transmissão da partida entre Tanabi e Força e Luz pela Copinha Imagem: Reprodução

É você, Marcos Assunção? Tanabi x Força e Luz ainda teve um golaço. Matuto, da equipe potiguar, abriu o placar com um golaço de falta. O camisa 10 arriscou um chute venenoso da intermediária e mandou a bola no ângulo do goleiro adversário ao melhor estilo Marcos Assunção.

Falta ou pênalti? A partida entre Ferroviária e Tirol-CE ficou marcada por uma jogada polêmica. No final do duelo, o goleiro Vítor Hugo saiu do gol, mas viu o adversário ser mais rápido e cometeu falta. A dúvida ficou sobre o local da infração, uma vez que foi muito próxima à linha da área. O árbitro da partida anotou falta fora da área ao invés de pênalti. O arqueiro foi expulso, mas o time cearense, que já tinha um jogador expulso, se segurou com dois a menos e manteve o 0 a 0 no placar.

Vítor Hugo, goleiro do Tirol-CE, comete falta em atacante da Ferroviária durante jogo da Copinha Imagem: Reprodução

Trapalhada parte 1. O goleiro Ray, do Tupã, falhou feio na derrota para o Água Santa. O camisa 1 saiu do gol para cortar um cruzamento, mas não conseguiu segurar a bola e deixou ela cair nos pés de Ryan Santos, que fez o terceiro da equipe de Diadema e decretou a vitória por 3 a 1.

Trapalhada parte 2. Quem também teve tarde ruim foi o goleiro Júlio Cesar, do Desportivo Brasil. O arqueiro até defendeu chute de fora da área, mas ao tentar encaixar em dois tempos, deixou a bola nos pés do ataque do Hercílio Luz. João Pedro fez o segundo gol dos catarinenses. O duelo terminou 2 a 2.

Gol contra de canela. O América-RN vencia o Juventude por 1 a 0 até um lance bizarro envolvendo o zagueiro Diogo Marezi acontecer. Após lançamento, ele tentou fazer o corte, mas deu uma canelada na bola e encobriu o próprio goleiro, deixando tudo igual.

Veja alguns lances

Falha de Júlio Cesar, do Desportivo Brasil

Que falha do goleiro, pra passar na frente



Desportivo Brasil 1 - 2 Hercílio Luz



? João Pedro Barbosa





? Copinha - Grupo 15 Rodada 2#CopinhaSicredi2025 #Copinha2025 #Copinha pic.twitter.com/o1m7LkSrO2 -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 6, 2025

Resultados do dia