Chefão da McLaren quer manter 'bom problema' e ver Norris e Piastri brigando na frente na F-1

Campeã do Mundial de Construtores na temporada passada da Fórmula 1, acabando com jejum que durava desde 1998, a McLaren espera repetir a dose em 2025 desde o começo, desta vez com Lando Norris e Oscar Piastri também disputando o título de pilotos. Chefão da escuderia, Andrea Stella espera que o "bom problema" encarado na reta final, com a dupla bem e até se "estranhando" após uma ordem de ultrapassagem, se transforme apenas em "oportunidade" de triunfos.

Questionado sobre como a equipe inglesa lidaria com nova briga acirrada dos pilotos nas pistas, Stella fez uma ressalva, mas mostrou confiança de que tudo será limpo. "Primeiramente, espero que você esteja certo (que eles estarão lutando entre si). Nós queremos ter esse tipo de problema", disse.

E explicou o que espera. "Trabalhamos muito duro para ter o problema de ter um carro em condições de vencer corridas e dois pilotos em condições de vencer corridas, e sabemos que isso na Fórmula 1 sempre vem com algumas complicações", seguiu.

"Mas essas são complicações que já enfrentamos nesta temporada até certo ponto. Acho que sempre abordamos isso de forma coesa. Ambos os pilotos sempre estiveram totalmente cientes de que precisamos encontrar soluções que, em primeiro lugar, coloquem os interesses da equipe e, em seguida, os interesses dos pilotos."

Ao frisar que a McLaren é mais importante do que o desejo, Stella explicou que não tenta desestimular Norris e Piastri. Ao contrário, espera que tal disputa não acabe custando vitórias, pódios ou pontos preciosos.

"Até agora, acho que esse tem sido um processo muito positivo. É um processo que planejamos levar para a próxima temporada. Mas antes de pensarmos sobre esse problema, precisamos pensar... Nós o chamamos de problema, potencialmente é mais uma oportunidade."

O dirigente enfatizou que a ideia da escuderia é fornecer a ambos um carro capaz de lutar pelo título desde o início da temporada, algo que não conseguiram em 2024, com começo bastante irregular que pesou no fim.

"Nosso foco é garantir que, do ponto de vista técnico, demos a Lando e Oscar um carro em condições de lutar pelo campeonato", continuou o diretor. "Porque se tivéssemos feito isso no início da temporada passada, sem ter tido algum desempenho abaixo do esperado nas primeiras corridas, estaríamos em condições de lutar pelo campeonato de pilotos por mais tempo."