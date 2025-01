CBF faz alterações no regulamento da Copa do Brasil para 2025; veja o que mudou

A CBF divulgou no último domingo os documentos técnicos referentes à Copa do Brasil de 2025. A entidade fez duas alterações no regulamento do torneio.

A primeira delas é o critério de desempate na primeira fase da competição. Antes, em caso de empate, classificava-se o time melhor posicionado no ranking da CBF. A partir de 2025, se o placar da partida terminar igualado, a definição será através da disputa por pênaltis. A mudança pode ser vista no 21º artigo do regulamento.

Além disso, há outra alteração. A partir de agora, um jogador poderá defender mais de uma equipe ao longo da Copa do Brasil.

A possibilidade, prevista no artigo 7, permite que um atleta que já tenha atuado na competição jogue por só mais um time na mesma edição. Os clubes poderão inscrever até três jogadores que se enquadrem neste cenário.

Até o último ano, um jogador não poderia atuar por mais de um clube na Copa do Brasil. Um caso emblemático foi o de Deyverson, que já havia entrado em campo pelo Cuiabá e não conseguiu defender o Atlético-MG na final, contra o Flamengo, e viu seu time perder o título.

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil de 2025 estão previstos para serem disputados entre 19 e 26 de fevereiro. Já as finais devem ocorrer nos dias 2 e 9 de novembro.

Esta edição contará com 92 clubes e representantes das 27 federações. Apenas na primeira fase serão 80 times, cujos confrontos serão conhecidos por meio de um sorteio, que definirá também o chaveamento da segunda fase

Outras 12 equipes ingressarão a partir da terceira fase. São eles: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.