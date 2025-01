Casagrande: Esperar Wendell por seis meses não vale a pena para o São Paulo

O São Paulo deve fazer o possível para antecipar a chegada do lateral esquerdo Wendel, com quem o clube assinou um pré-contrato, opinou Walter Casagrande Jr no UOL News, nesta segunda (6).

Para o colunista, o ideal é que Wendell participe da pré-temporada, ajudando o São Paulo a ter uma defesa bem montada desde o início do ano.

O São Paulo tem que fazer um esforço para trazer agora. O que o São Paulo está precisando é montar a defesa, então você precisa treinar com ele agora. Você faz pré-contrato para um cara chegar em junho quando ele é finalizador, que vale a pena esperar, como foi com o Memphis, que chegou tarde no Corinthians, mas desequilibrou. [...] Na lateral tem que trazer agora, formar a defesa e entrosar.

Casagrande

Casão: Endrick deveria ser mais egoísta para quebrar jejum em goleada

Endrick deixou passar uma grande chance de balançar as redes na vitória do Real Madrid sobre o Deportivo Minera - da 4ª divisão espanhola - por 5 a 0, pela Copa do Rei, opinou Walter Casagrande Jr.

Jogando contra um time da quarta divisão, você tem que matar o que tiver pela frente para fazer um gol. Você precisa fazer um gol. Você está jogando contra um time da quarta divisão. [...] É o jogo que você tem que ser egoísta porque é vida ou morte para o centroavante.

Casagrande

