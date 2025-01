Calendário apertado no Paulista colocará elenco do Corinthians à prova; veja cenário

O calendário do Corinthians durante a disputa da primeira fase do Campeonato Paulista vai ser mais enxuto do que o habitual. Os jogos do Estadual foram antecipados por conta da disputa do Super Mundial de Clubes, programado para meio do ano.

O Corinthians, por exemplo, vai disputar 12 jogos na fase de grupos em 38 dias. Em média, o Timão vai disputar uma partida a cada três dias nesse período do Paulista, com o agravante que a equipe terá dois duelos contra o Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores, em fevereiro.

Ou seja, mais do que nunca, o elenco corintiano será colocado à prova. A tendência é que o técnico Ramón Díaz mexa na equipe ao longo do torneio, pensando na boa recuperação dos atletas e em outros compromissos do time na temporada de 2025.

Até o momento, a diretoria corintiana não anunciou nenhum novo jogador. A prioridade do clube era renovar com atletas considerados importantes antes de avançar no mercado da bola.

Na janela, o foco do Timão é o sistema defensivo, especialmente a zaga. A diretoria e a comissão técnica entendem que faltam opções no setor e se movimentam neste sentido no mercado.

O clube está atento a oportunidades no mercado e entende que a classificação para a Copa Libertadores pode ser um atrativo para os atletas considerados alvos.

Além dos jogadores que deixaram o clube, o Corinthians não terá o goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon nas primeiras rodadas do Paulista, já que a dupla vai defender a Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano.

A estreia do Timão no Estadual vai acontecer no dia 16 de janeiro (quinta-feira), contra o Red Bull Bragantino, de acordo com a tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol. O jogo será no Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília). Depois disso, pela segunda rodada, o Alvinegro encara o Velo Clube, no dia 19 (domingo), na Neo Química Arena.

O Corinthians entra em campo no Estadual buscando voltar a vencer o torneio depois de cinco edições. A equipe está no Grupo A, ao lado de Inter de Limeira, Botafogo-SP e Mirassol.

Veja os jogos do Corinthians na 1ªfase do Campeonato Paulista:

16/1 - RB Bragantino x Corinthians (19h30)



19/1 - Corinthians x Velo Clube (18h30)



22/1 - Corinthians x Água Santa (20h)



26/1 - São Paulo x Corinthians (18h30)



29/1 - Ponte Preta x Corinthians (19h45)



1/2 - Corinthians x Noroeste (18h30)



3/2 - Novorizontino x Corinthians (21h30)



6/2 - Palmeiras x Corinthians (20h)



9/2 - Corinthians x São Bernardo (20h30)



12/2 - Corinthians x Santos (21h35)



15/2 - Portuguesa x Corinthians (18h30)



23/2 - Corinthians x Guarani (18h30)