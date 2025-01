'Clubes mentem' e 'PK fininho': como Botafogo anunciou novo patrocinador

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo apresentou, na noite desta segunda-feira (6), o novo patrocinador master: a casa de apostas Vbet. O evento teve críticas aos valores de patrocínios divulgados pelos clubes e aviso de que esse será o ano do meia Patrick de Paula, que retorna a General Severiano após empréstimo.

O que aconteceu

A empresa vai substituir a PariMatch, que não teve o contrato renovado. A Vbet comprou a operação da PariMatch no Brasil. O contrato será de três anos.

O evento contou com a presença de alguns jogadores que vão iniciar o Carioca. Patrick de Paula, que estava emprestado ao Criciúma, foi um deles.

Thairo Arruda, CEO do Alvinegro, apontou que o patrocínio entra entre os cinco maiores do Brasil. Ele fez críticas aos valores que os clubes divulgam.

Sabe esses rankings de patrocinadores que têm por aí na internet, tudo mentira. Os clubes mentem os números para dizer que são os maiores. O Botafogo, com a Vbet, é Top-5 do Brasil, com total segurança.

O dirigente também enalteceu Patrick de Paula. O meia retorna ao Glorioso após empréstimo ao Criciúma.

Esse ano é o ano do Patrick de Paula. O cara está fininho e vai voar esse ano. Podem anotar o que estou falando.

André Marinho, apresentador do evento, fez zoação aos rivais cariocas. Ele lembrou as conquistas da Libertadores e Brasileiro do ano passado, e disse que os alvinegros já estão mal-acostumados.

Jogadores foram modelos da camisa com o novo patrocínio. O goleiro Raul, além de Patrick de Paula, Cauê, Carlos Alberto e Matheus Nascimento foram os responsáveis por apresentar a peça.

As taças da Libertadores e Brasileiro foram expostas. Logo após a apresentação da camisa, os troféus foram colocados no palco do evento.

Os jogos das vitoriosas campanhas do ano passado foram lembrados. Televisões passaram os gols nas caminhadas dos dois títulos.