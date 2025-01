Bia Haddad vence a 1ª no ano e brasileiros têm jogos adiados no quali no Aberto da Austrália

Após passar em branco em suas duas primeiras partidas na temporada, na United Cup, Beatriz Haddad Maia venceu sua primeira em 2025. Ela se uniu justamente à alemã Laura Siegemund, sua algoz num dos jogos de simples na United Cup, para vencer nas duplas em sua estreia no Torneio de Adelaide, preparatório para o Aberto da Austrália.

Brasileira e alemã derrotaram a taiwanesa Hao-Ching Chan e a ucraniana Lyudmyla Kichenok, cabeças de chave número três, por 6/4 e 6/0. Na próxima partida, já válida pelas quartas de final, elas vão enfrentar as vencedoras do confronto envolvendo a canadense Leylah Fernandez e a ucraniana Nadiia Kichenok contra a americana Desirae Krawczyk e a mexicana Giuliana Olmos.

Bia havia estreado na nova temporada, ainda nos últimos dias de dezembro, em duas partidas de simples na United Cup, torneio que abre oficialmente o ano do circuito profissional. A brasileira fora derrotada justamente por Laura Siegemund e pela chinesa Xinyu Gao, então 175ª do ranking.

Agora a brasileira se prepara para a estreia na chave de simples de Adelaide, torneio de nível WTA 500, na noite desta segunda-feira. Ela terá pela frente a americana Madison Keys, 20ª do ranking, em sua preparação para o Aberto da Austrália, cuja chave principal começa no dia 12.

DUPLAS MASCULINAS

O Brasil também fez boa estreia no masculino. Rafael Matos e Marcelo Melo buscaram a virada sobre o local John Peers e o britânico Jamie Murray por 3/6, 6/4 e 10/7. Nas oitavas de final, eles vão enfrentar agora os principais candidatos ao título: a dupla formada pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e pelo croata Mate Pavic.

Já Orlando Luz foi eliminado logo na rodada de abertura da chave de duplas. Ele e o francês Gregoire Jacq foram superados pelo sueco Andre Goransson e pelo holandês Sem Verbeek por 7/6 (7/5) e 6/4.

QUALIFYING

No Aberto da Austrália, o Brasil estreou no qualifying com derrota. Gustavo Heide, que teve o adversário mais complicado na rodada de abertura, foi eliminado pelo experiente sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open em 2019, por 6/3 e 6/1. Thiago Monteiro e Laura Pigossi tiveram seus jogos adiados em razão da chuva que castigou Melbourne nesta segunda-feira.

João Fonseca, embalado por dois títulos seguidos, estreará na madrugada desta terça-feira, pelo horário de Brasília, contra o argentino Frederico Augustín Gómez. Os brasileiros buscam conquistar as três vitórias na quali, fase preliminar do Grand Slam, para obter a vaga na chave principal.