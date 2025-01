Bia Haddad perde feio em Adelaide e segue sem vencer na temporada

Bia Haddad se destaca no circuito mundial de tênis por seu poder de reação quando sai em desvantagem ou está em situação difícil nos jogos. Mas nesta segunda-feira à noite, pela estreia de simples no WTA 500 de Adelaide, a brasileira teve uma de suas piores apresentações da carreira, sendo alvo fácil da norte-americana Madison Keys, que venceu por tranquilos 6/2 e 6/1.

Ainda sem triunfos em jogos de simples na temporada - são três derrotas -, a brasileira definiu a competição como primordial para se aprimorar para o Aberto da Austrália, no qual se apresenta a partir do dia 12. Mas a queda precoce em simples deixa apenas a competição de duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund, para ela ganhar ritmo antes do Grand Slam.

Contra Keys, Bia Haddad conseguiu vencer apenas três games em jogo com somente 63 minutos de duração. Não encaixou seu serviço e pouco ameaçou o saque de Keys, tendo somente um break point, desperdiçado, ao longo de toda a partida.

Quebrada no quarto game, ela viu Keys logo abrir 4 a 1 no primeiro set. Voltaria a perder o serviço e o set com 6 a 2. Com semblante fechado e sem vibração, a 16ª colocada do ranking mundial foi ainda pior no segundo set. Depois do 1 a 1, a norte-americana "brincou" de jogar tênis.

Sem se esforçar muito, Keys não teve trabalho para avançar com 6 a 1. Ela fechou o jogo em saque perfeito. No último ponto, Bia devolveu o saque e nem quis ir em paralela fácil de se devolver, abandonando a partida.

No Aberto da Austrália, a principal tenista brasileira terá de defender os pontos da terceira rodada, alcançados na temporada passada. Ou seja, terá de melhorar muito seu jogo e desencantar em 2025.