Bahia perde jogo-treino preparatório para o Campeonato Baiano

O Bahia pretende usar uma equipe alternativa no começo do Campeonato Baiano e realizou um teste neste domingo em jogo-treino contra o Jequié. O time - formado basicamente com jovens da categoria sub-20 - acabou derrotado por 1 a 0.

Disputado na cidade de Feira de Santana, o duelo acabou definido com gol do atacante Wanderson, na etapa inicial.

O Bahia entrou em campo com: Gabriel; Kauã Davi, Daniel, Dodô e Rafael; Sidney, Jota e Roger; Vitinho, Juninho e Gustavo Ulguim.

A estreia do Tricolor no Estadual será no domingo, dia 12, contra o Jacuipense, fora de casa. Já o elenco principal seguirá para a pré-temporada na cidade de Girona, na Espanha.