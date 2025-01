Atlético-MG vence Nova Iguaçu pelo placar mínimo e desencanta na Copinha

O Atlético-MG venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse foi o primeiro triunfo do Galo na competição, já que havia perdido para o Guarani na estreia.

Com o resultado positivo, o Atlético-MG pulou para a segunda colocação do grupo 5, com três pontos conquistados, atrás do líder Guarani, que está com 100% de aproveitamento. O Nova Iguaçu aparece em terceiro, com uma unidade, e o Francana amarga a lanterna, com a mesma pontuação.

Contra o Nova Iguaçu, a tarefa ficou mais fácil para o Atlético a partir dos 23 minutos da primeira etapa, quando Luiz Phelipe deixou a equipe carioca com um a menos. O zagueiro interrompeu uma chance clara de gol dos mineiros com falta e foi mandado mais cedo para o vestiário pela arbitragem.

O gol do Atlético-MG veio aos 10 minutos da segunda etapa, com Gabriel Pfeifer, que aproveitou o rebote da defesa e, da entrada da área, finalizou sem chances para o goleiro adversário.

A equipe mineira ainda quase marcou o segundo aos 20, mas Pedro Ataíde parou no goleiro Arthur Vidal em cobrança de pênalti. No final das contas, o Galo confirmou a vitória pelo placar mínimo, apesar das chances colecionadas na reta final de partida.

O Atlético-MG volta a entrar em campo pela Copinha na quinta-feira, contra o Francana, às 21h30 (de Brasília). Já o Nova Iguaçu terá pela frente o Guarani, no mesmo dia, às 19h15.