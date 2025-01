Zagueiro do Atlético-MG 'responde' provocações de Gabigol e Christian

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, fez uma postagem no Instagram com uma mensagem menos de um dia após Gabigol e Christian, do Cruzeiro, dizerem que a Raposa é o maior time de Minas Gerais.

Deixa comigo. Maior só tem um, Atlético. Lyanco no Instagram

O que aconteceu

Gabigol e Christian foram apresentados pelo Cruzeiro no último sábado (4). Em evento realizado no Mineirão, a dupla cutucou o Atlético-MG.

Sei que aqui tem rivalidade imensa. Nunca vivi uma rivalidade tão grande. O que posso dizer é que respeito muito o Atlético. Grande clube. Mas o Maior de Minas é o Cruzeiro. Quando jogar contra eles, vai ser igual, entre aspas, aos outros. A gente sabe da rivalidade. Gabigol

Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa tão pesado. Espero que a gente possa ser muito feliz e queria deixar uma palavrinha aqui: só existe um grande em Minas. Christian

A dupla tem episódios marcantes recentes envolvendo o Atlético-MG. Gabigol dois gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil justamente contra o Galo — o time carioca saiu campeão no duelo de volta, no Maracanã.

A história, pelo lado de Christian, é negativa. O volante estava em campo no jogo entre Atlético-MG e Athletico na última rodada do Brasileirão. Defendendo o Furacão, ele viu o time ser derrotado e rebaixado à Série B.

O primeiro encontro de Gabigol e Christian com o Atlético-MG está marcado para este mês. No dia 18, Cruzeiro e Galo se enfrentam em amistoso. O primeiro jogo entre eles em uma competição acontece no dia 9 de fevereiro, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.