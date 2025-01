Vitória anuncia chegada de atacante e zagueiro e vai montando time pedido por Thiago Carpini

Depois de passar boa parte do Brasileirão de 2024 sob ameaça do rebaixamento, o Vitória parece disposto a não repetir a dose e vem reformulando o elenco a pedido do técnico Thiago Carpini. Neste domingo, o clube oficializou mais dois reforços: o zagueiro e o atacante Bruno Xavier.

O clube já havia anunciado sua grande contratação para a temporada: o meio-campista Wellington Rato, que estava no São Paulo onde trabalhou com Carpini, e que desembarca em Salvador para ser o maestro do time em 2025.

Bruno Xavier estava no Ituano, onde fez um grande segundo turno de Série B, com oito gols e duas assistências. O ponta agrada muito ao treinador e chega com acordo até o fim da temporada sem custos.

"NOVO REFORÇO DO LEÃO! O ponta Bruno Xavier é a quinta contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até o final de 2025. QUE SEJA UM ANO DE VITÓRIA!", anunciou o clube baiano em suas redes sociais, pouco tempo após anunciar Zé Marcos.

Jogador canhoto de 26 anos, o zagueiro estava n o Juventude e assinou por três temporadas. Sua chegada não é para ser titular absoluto, mas o clube aposta muito em seu vigor físico.