Virou batata quente? Denver Broncos faz touchdown bizarro na NFL; assista

Você muito provavelmente já brincou de batata quente na infância — aquela brincadeira que as pessoas vão passando um objeto de mão em mão até que ele "queima" na mão de uma e ela é eliminada.

Pois bem, os jogadores de Denver Broncos e Kansas City Chiefs, da NFL, protagonizaram uma cena típica dessa brincadeira na partida pela última rodada da temporada regular neste domingo (5).

O que aconteceu

O Denver Broncos anotou um touchdown para lá de bizarro. O quarterback Bo Nix lançou a bola na direção de Adam Trautman. O passe foi desviado por um jogador dos Chiefs, e a bola subiu. A partir daí, foram duas rebatidas com ela ainda no ar até que Devaughn Vele mergulhou para agarrar.

O touchdown foi o terceiro do Denver Broncos no jogo. A equipe do Colorado venceu o Kansas City Chiefs por 38 a 0 em casa. O visitantes não contaram com as principais estrelas, como Patrick Mahomes e Travis Kelce.

A vitória levou o Denver Broncos aos playoffs. A equipe preencheu a sétima vaga da AFC com uma campanha de 10 vitórias e sete derrotas. O adversário na rodada de Wild Card será o Buffalo Bills.