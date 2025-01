Thiago Maia não se reapresentará ao Inter e viaja para fechar com o Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos está perto de contratar o meio-campista Thiago Maia, do Internacional. Ele não vai comparecer na reapresentação do Colorado marcada para essa segunda-feira (6).

O que aconteceu

O Santos se acertou com o Internacional e aguarda Thiago Maia na Baixada Santista nesta segunda-feira. Ele estava de férias e não se reapresentará ao Colorado.

O Peixe tem os últimos detalhes a acertar com Thiago Maia para anunciar o retorno do Menino da Vila.

O Santos deve assumir a dívida de 4 milhões de euros do Inter com o Flamengo (R$ 25 mi) pela contratação de Maia. O Peixe ainda deve pagar uma compensação ao Colorado pela liberação.

O Santos está perto de fechar com Thiago Maia, se acertou com o zagueiro José Ivaldo e já tem o defensor Luisão à disposição. Há também uma negociação avançada pelo meia-atacante Thaciano e o otimismo pela vinda do meia-atacante inglês Josh Windass.

Outro acordo encaminhado é a venda de Jair para o Botafogo. O Peixe receberia um valor fixo e atletas em troca. O zagueiro Lucas Halter e o centroavante Tiquinho Soares são os mais cotados.