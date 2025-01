Santos avança pela contratação do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro

O Santos está perto de acertar a contratação do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro. O defensor chegaria ao Peixe por empréstimo de um ano, com obrigação de compra por metas estipuladas no contrato.

O jogador de 27 anos, que assinaria contrato com o time praiano até o final de 2025, já não integra a delegação do Cruzeiro que viajará para os Estados Unidos. Em janeiro, o clube mineiro disputará a Florida Cup, torneio de pré-temporada.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Samuel Venâncio.

A iminente chegada de Zé Ivaldo reforça o setor defensivo do Santos, que pode ficar enfraquecido com a possível saída de Jair. O jovem zagueiro negocia sua ida ao Botafogo e pode deixar o Peixe ainda nesta janela de transferências.

Além de Jair, a zaga do Alvinegro também conta com Gil, João Basso, Luan Peres e Luisão. Este último é, até o momento, o único reforço do Santos para a temporada. O defensor participou da reapresentação, mas ainda não oficializado pelo time praiano.