Ryan Francisco impressiona em estreia e indica que não deve seguir no sub-20 do São Paulo após Copinha

Ryan Francisco foi o autor dos dois gols do São Paulo na vitória sobre o Serra Branca-PB, neste sábado, em Jaú, pela estreia na Copinha. Logo no primeiro jogo da competição, o atacante já deu seu cartão de visitas, e se a expectativa da torcida para vê-lo no elenco profissional após o término do principal torneio de base do Brasil, depois do duelo com os paraibanos ficou maior.

O primeiro gol de Ryan Francisco no jogo aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo, após tabela com o zagueiro Kauê, que decidiu se aventurar no ataque e deu boa assistência para o atacante bater firme, dentro da área, e abrir o placar para o São Paulo.

Já aos 15 minutos do segundo tempo foi a vez de Maik levantar na área e Paulinho chegar cabeceando no segundo pau, exigindo boa defesa do goleiro adversário. No rebote, porém, Ryan Francisco estava muito bem posicionado para completar para o fundo das redes e garantir o triunfo do Tricolor na estreia na Copinha.

Após ir às redes duas vezes neste sábado, Ryan Francisco chegou a 82 gols em 90 jogos com a camisa do São Paulo. O atacante chegou ao clube para reforçar o time sub-17 e desde então tem acumulado números bem acima da média. Aos 18 anos, ele está disputando a segunda e, possivelmente, última Copinha da carreira.

Antes da estreia impactante pelo São Paulo na Copinha, o nome de Ryan Francisco já vinha sendo ventilado no CT da Barra Funda. A diretoria planeja integrá-lo ao elenco profissional, dependendo de seu desempenho no torneio de base, para que ele comece a se familiarizar com o ambiente e faça parte da rotina.

Após o sucesso de garotos com idade semelhante vindos das categorias de base no rival Palmeiras, o São Paulo, ainda que de forma cautelosa, trabalha para também ter um jogador extremamente promissor começando a ganhar espaço no elenco profissional visando retorno esportivo e, posteriormente, financeiro.