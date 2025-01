Rodada da NBA: Edwards e Cunningham travam duelo espetacular, e Pistons vencem os Timberwolves

A noite deste sábado reservou um grande duelo para os amantes da NBA. Entre os nove jogos do dia, o confronto entre Cade Cunningham, do Detroit Pistons, e Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, foi um dos destaques.

Os Pistons venceram os Timberwolves por 119 a 105, apesar dos incríveis 53 pontos marcados por Edwards. Do lado vencedor, Cade Cunningham fez 40 pontos e deu nove assistências.

Detroit chegou a sua 17ª vitória na temporada, enquanto Minnesota sofreu seu 17º revés nesta edição da NBA.

O Detroit Pistons volta às quadras neste domingo, às 21h (de Brasília), contra o Portland Trail Blazers. Por sua vez, o Minnesota Timberwolves enfrenta o Los Angeles Clippers no mesmo dia, às 22h.

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Em outro jogo da noite, o Denver Nuggets bateu o San Antonio Spurs por 122 a 112, em mais uma performance dominadora de Nikola Jokic, que conseguiu um duplo-duplo com 46 pontos e dez assistências.

Do lado dos Spurs, o destaque ficou com o francês Victor Wembanyama, que marcou 20 pontos e conseguiu incríveis 23 rebotes. O ala Harrison Barnes fez 22 pontos.

Os Nuggets chegaram a sua 20ª vitória na temporada, enquanto San Antonio sofreu sua 17ª derrota.

O Denver Nuggets entre em ação novamente na madrugada desta quarta-feira, às 00h, quando encara o Boston Celtics. Por sua vez, o San Antonio Spurs joga nesta segunda, contra o Chicago Bulls, às 22h.

Veja outros resultados da NBA neste sábado e madrugada de domingo:

Brooklyn Nets 94 x 123 Philadelphia 76ers



Indiana Pacers 126 x 108 Phoenix Suns



Chicago Bulls 139 x 126 New York Knicks



Miami Heat 100 x 136 Utah Jazz



Milwaukee Bucks 102 x 105 Portland Trail Blazers



Golden State Warriors 121 x 113 Memphis Grizzlies



Los Angeles Clippers 131 x 105 Atlanta Hawks