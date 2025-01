Principal organizada do Corinthians manda recado para Garro após acidente: "Tudo vai dar certo"

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, mandou um recado de apoio a Rodrigo Garro, que se envolveu em um acidente de carro que deixou uma vítima fatal.

Via Instagram, a organizada escreveu que "tudo vai dar certo", sem citar diretamente Garro. A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com a comunicação da Gaviões, que confirmou que o recado foi para o argentino.

A publicação da organizada remete a uma mensagem de Garro, em junho, à torcida. Também via Instagram, o camisa 10 escreveu que "tudo vai dar certo" no dia em que Carlos Miguel acertou sua saída ao futebol inglês e a VaideBet, que ocupava o espaço máster do uniforme, informou que não tinha interesse em seguir patrocinando o clube.

A mensagem, apesar de curta, é lembrada até hoje por corintianos, ainda mais depois da arrancada que o time deu na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024 rumo à Copa Libertadores.

Garro é um dos jogadores mais queridos da Fiel Torcida (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda o caso de Garro

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) do último sábado, na província argentina de La Pampa.

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína no trajeto.

Neste domingo, o jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela justiça argentina e agora aguarda a data de seu julgamento. Um fator importante no indiciamento foi que Garro não sofreu com o agravante do álcool presente em seu sangue na hora do acidente.

Agora a investigação sobre o acidente entrará em uma nova fase. Serão analisadas câmeras de segurança do local do acidente, perícia nos veículos e um exame toxicológico no corpo de Nicolás Chiaraviglio.

A promotoria aponta que Garro conduzia sua Dodge Ram pelo lado direito da rua 300, até que fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. A manobra teria transformado o veículo do atleta em um "obstáculo" no caminho do motociclista, que colidiu na lateral direita do carro.

Por outro lado, a defesa de Rodrigo Garro argumenta que ele seguia pela via principal e que Nicolás, vindo de uma via secundária, não respeitou a sinalização no cruzamento, que ainda estaria mal sinalizada.

O Ministério Público da Argentina não solicitou restrições para a saída de Garro do país, o que significa que o meia pode retornar ao Brasil se quiser. A reapresentação do elenco do Corinthians para a pré-temporada acontecerá no dia 7 de janeiro.

O julgamento será marcado e caso a justiça argentina considere Rodrigo Garro culpado, o meia do Corinthians pode ser condenado a uma pena de três a seis anos de prisão.