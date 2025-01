Presidente do Athletico-PR publica carta aberta à torcida sobre o rebaixamento

O presidente do Athletico-PR, Mário Celso Petraglia, publicou neste domingo, por meio das redes do clube, uma carta aberta para a torcida. Esta foi a primeira declaração do dirigente, prestes a completar 30 na liderança do Furacão, após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Petraglia usou a carta para ressaltar aos torcedores todo o investimento feito pelo clube nos últimos anos que resultou em conquistas e boas campanhas. Mas, por conta de o futebol não ser uma "ciência exata", o Athletico-PR amargou, na última temporada o rebaixamento, no ano de seu centenário.

"Mudamos nossa casa, o CT, nossa história e nosso patamar. Mas o futebol não é uma ciência exata. No centenário, fizemos o maior investimento da nossa história. E o resultado está aí para provar que dinheiro não garante sucesso. Perder batalhas importantes também faz parte do jogo. Mas respeitar a derrota é diferente de aceitá-la. Nossa história prova isso", escreveu Petraglia.

O cartola do Furacão aproveitou para agradecer à torcida pelo apoio nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2024. Petraglia revelou que o "pacto" continuará e que está por vir a maior manifestação da história do clube centenário.

"Torcedor Athleticano, sua participação nos últimos jogos em casa mexeu com todos - inclusive comigo. 240 mil rubro-negros lutando pela nossa camisa, mesmo quando o time não correspondia em campo, foi um ato histórico.É sobre o que o Athleticanismo é capaz, sobretudo quando o clube oferece condições. Esse é o pacto. E ele continuará. Só que agora do tamanho da nossa torcida. Vem aí a maior manifestação de Athleticanismo da nossa história", finalizou.

O Athletico-PR estreia na temporada no próximo sábado (11), pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, diante do Paraná. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ligga Arena.

"Saudações rubro-negras,

Estou prestes a completar 30 anos na liderança do Athletico Paranaense.

Quem viveu antes disso, sabe: não somos mais o mesmo clube.

Mudamos nossa casa, o CT, nossa história e nosso patamar.

Mas o futebol não é uma ciência exata.

No centenário, fizemos o maior investimento da nossa história.

E o resultado está aí para provar que dinheiro não garante sucesso.

Perder batalhas importantes também faz parte do jogo.

Mas respeitar a derrota é diferente de aceitá-la.

Nossa história prova isso.

Cheguei aos 80 anos de vida. E o tempo traz a noção de finitude.

Por isso, estou aqui: para honrar o tempo que me resta.

Chego, enfim, ao ponto central deste pronunciamento.

Torcedor Athleticano,

Sua participação nos últimos jogos em casa mexeu com todos - inclusive comigo.

240 mil rubro-negros lutando pela nossa camisa, mesmo quando o time não correspondia em campo, foi um ato histórico.

Isso é sobre participar e pertencer. É sobre a atmosfera que podemos proporcionar a cada jogo - com segurança, com organização, mas também com coração.

É sobre o que o Athleticanismo é capaz, sobretudo quando o clube oferece condições.

Esse é o pacto. E ele continuará. Só que agora do tamanho da nossa torcida.

Vem aí a maior manifestação de Athleticanismo da nossa história.

Mario Celso Petraglia



Presidente do Conselho Administrativo"