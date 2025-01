Possível saída de Jair acirra disputa por vaga na zaga titular do Santos

Titular na última temporada, o zagueiro Jair pode deixar o Santos em 2025. Se a saída do jovem for concretizada, os demais defensores do elenco do time praiano disputarão uma vaga no time titular.

Além de Jair, o principal zagueiro do Peixe é Gil. O jogador de 37 anos disputou 50 jogos em 2024 e renovou o vínculo com o Alvinegro até o final da atual temporada. Assim, o defensor inicia o ano com uma espécie de "cadeira cativa" na zaga.

Portanto, a disputa se limita a três jogadores: João Basso, Luan Peres e Luisão. A não ser que o clube contrate algum zagueiro, estas são as outras opções que o Peixe possui no setor.

João Basso disputou 22 jogos pelo Santos na última temporada, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 27 anos marcou dois gols, deu uma assistência e foi bem quando o Peixe precisou na Segunda Divisão.

Contratado em setembro do ano passado, Luan Peres disputou cinco jogos com a camisa do Peixe pela Série B. O defensor de 30 anos, que está em sua segunda passagem pelo clube, marcou em sua reestreia com a camisa do Peixe, na vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol.

Entre as opções que o novo técnico Pedro Caixinha tem, Luisão seria, em tese, a última escolha. Isso porque o jovem zagueiro de 21 anos chegou recente ao time praiano, sendo, até o momento, o único reforço do clube. Em 2024, ele defendeu o Novorizontino, time pelo qual 41 jogos e marcou três gols. O defensor já treina com o restante do elenco, mas o Santos ainda não oficializou sua chegada.

De acordo com o CEO do Peixe, Pedro Martins, Jair ainda não está negociado. Contudo, o zagueiro atrai interesse de vários clubes, entre eles o Botafogo, que, conforme apurou a Gazeta Esportiva, já fez uma proposta ao Santos.