Passagem de Giuliano pelo Santos é marcada por lesões e vice-artilharia em 2024

Giuliano não segue no Santos para a temporada de 2025. Na última sexta-feira, o CEO do Peixe, Pedro Martins, confirmou a saída do atleta. Ao longo de sua passagem, o meia de 34 anos sofreu com lesões, mas mesmo assim foi o vice-artilheiro da equipe praiana em 2024.

Contratado no final de 2023, após sair do Corinthians, Giuliano chegou ao Santos como uma das principais apostas para a Série B. Na época, o clube optou por trazer reforços mais experientes, como o próprio meia.

Com dois gols e uma assistências nos primeiros dois jogos, o jogador teve um bom início no Alvinegro. Contudo, no clássico contra o Palmeiras, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o meia sentiu dores na panturrilha direita e teve que ser substituído. Foi sua primeira lesão como atleta do Peixe.

A contusão afastou Giuliano dos gramados por quase dois meses. O meia retornou apenas nas quartas de final do Estadual, contra a Portuguesa. Na partida seguinte, contra o RB Bragantino, ele marcou um dos gols da vitória de 3 a 1 que classificou o Santos para a decisão do Paulista.

Após o Estadual, o meia seguiu se destacando como titular da equipe no início da Série B. No entanto, as lesões voltaram a atrapalhá-lo. Na 14ª rodada, em jogo contra o Ceará, ele sentiu dores na coxa direita e teve que ser substituído. Giuliano desfalcou o Santos até o duelo com o Coritiba, quando voltou a sentir incômodo e teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita.

A nova lesão tirou Giuliano dos cinco jogos seguintes do Santos na Série B. O meia retornou na 23ª rodada, no empate sem gols com o Amazonas.

Após retornar, o jogador conseguiu recuperar o ritmo e foi importante no segundo turno da Série B, com cinco gols marcados e uma assistência. Ao todo, ele terminou a Segunda Divisão com nove bolas na rede e dois passes para gol.

Giuliano tinha contrato com o Santos até o final do ano, com renovação automática. No entanto, as partes concordaram pela rescisão. O meia disputou 36 jogos pelo Peixe, sendo 34 como titular, com 12 gols e três assistências. Ele só não balançou mais as redes que Guilherme, dono de 13 tentos pelo clube no ano passado.