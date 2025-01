Palmeiras começa 2025 com indefinição no ataque e vê Luighi pedindo passagem

O Palmeiras começa mais um ano em busca do camisa 9 ideal. Nos últimos anos, o Alviverde tem tido problemas para definir o dono da posição. Flaco López e Rony terminaram 2024 oscilando e sem convencer. Enquanto isso, o clube vê Luighi, atacante de 18 anos, pedindo passagem.

A Cria da Academia já teve chance no profissional no último ano, mas como revelado por Abel Ferreira após a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, pela 33ª rodada do Brasileirão, o atleta será promovido a equipe principal. Além dele, também subirão Benedetti, Figueiredo e Thalys.

Em 2024, Luighi fez três jogos pela equipe principal do Verdão e marcou um gol. Contudo, depois desse tento, não foi mais relacionado. Na última sexta-feira, na estreia da Copinha, o camisa 9 do sub-20 fez dois gols e deu três assistências na goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR, na Arena Barueri.

Rony e Flaco López, que são os centroavantes do Verdão, não são unanimidade e deram dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira durante o ano. O treinador deu sequência para ambos, mas não obteve o resultado esperado. A dupla teve pouca eficácia nas aparições.

O argentino começou a temporada como titular e foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols marcados. Contudo, ao longo do ano, despencou de rendimento e desperdiçou gols em jogos decisivos. Ele terminou a temporada com 22 gols, sendo o artilheiro do time, e sete assistências.

Tentando ajustar o time, Abel também deu sequência Rony, que também não aproveitou as oportunidades quando acionado. O camisa 10 fechou o ano com dez gols e seis assistências. Apesar das críticas, o jogador de 29 anos tem a confiança de Abel Ferreira e deve permanecer no time.

Buscando reforçar o setor ofensivo, o Verdão foi ao mercado e trouxe Facundo Torres, do Orlando City, e Paulinho, do Atlético-MG. Contudo, a princípio, nenhum deles chega para cumprir a função de camisa 9. A dupla deve se reapresentar com o restante do elenco para a pré-temporada.

A reapresentação do Verdão está marcada para acontecer na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília).