Olympique de Marseille x Le Havre: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Francês

Neste domingo, o Olympique de Marseille recebe o Le Havre, no Etihad Stadium. O jogo será válido pela 16ª rodada do Campeonato Francês e começa às 16h45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da CazéTV.

Colocação na tabela

Olympique de Marseille: 30 pontos em 15 jogos, 2º lugar no começo da rodada.



Le Havre: 12 pontos em 15 jogos, 17º lugar no começo da rodada.

Prováveis escalações

Olympique de Marseille: Rulli; Kondogbia, Balerdi e Murillo; Luis Henrique, Rongier, Hojberg e Merlin; Rabiot, Greenwood e Maupau



Técnico: Roberto De Zerbi

Le Havre: Desmas; Pembele, Lloris, Kinkoue; Négo, Kechta, Touré, Operi; Targhallini, Ayew e Jujou



Técnico: Didier Digard

Arbitragem

O jogo será apitado por Thomas Leonard, com os assistentes Cyril Mugnier e Cédric Favre. No comando do VAR, estará Bastien Dechepy.