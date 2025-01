Olympique de Marseille goleia Le Havre no Francês e encurta distância para o líder PSG

O Olympique de Marseille goleou o Le Havre por 5 a 1 na tarde deste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, no Estádio Velódromo. Assim, a equipe comandada pelo italiano Roberto De Zerbi encurtou a distância para o líder Paris Saint-Germain.

Os mandantes abriram o placar com o volante Valentin Rongier, aos 25 minutos de jogo. Bilal Nadir ampliou, aos 39, e o atacante Neal Maupay anotou o terceiro, aos 43.

Na segunda etapa, o também atacante Elye Wahi anotou o quarto gol do Marseille, aos 21 minutos, e o lateral esquerdo Ulisses Garcia fez o quinto, aos 30. André Ayew marcou o gol de hona para o Le Havre, faltando pouco para o apito final.

Com o resultado positivo, o Marseille se estabelece na segunda posição do Francês com 33 pontos, sete a menos em relação ao líder PSG, que venceu o Mônaco por 4 a 2 na rodada. Já o Le Havre segue na penúltima colocação da liga nacional, com apenas 12 unidades.

O próximo compromisso do Olympique de Marseille será contra o Rennes, no próximo sábado, fora de casa. O Le Havre, por sua vez, recebe o Lens no mesmo dia.

Veja outros resultados do Campeonato Francês:

Angers 2 x 0 Brest



Lens 0 x 1 Toulouse



Strasbourg 3 x 1 Auxerre