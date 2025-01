Molecada do Flamengo ganha jogo-treino contra o Maricá em preparação para o Carioca

O Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca com um time de jovens. A reapresentação do elenco principal ocorre somente na quarta-feira. Enquanto os astros descansam, os meninos vão se preparando para o embate com o Boavista, dia 12, em Aracaju, e dando conta do recado. Neste domingo, no Ninho do Urubu, venceram jogo-treino contra o Maricá por 1 a 0.

A equipe comandada pelo interino Cleber dos Santos - Filipe Luiz também está em férias - venceu por 1 a 0 com gol de Daniel Sales. Na atividade, o treinador observou todo o elenco em atividade dividida.

O gol saiu no começo. Daniel Sales recebeu livre pelo lado direito da área e bateu forte para superar o goleiro do Maricá. A bola ainda quicou antes de parar nas redes adversárias. Foi uma apresentação forte da molecada, que podia ter anotado mais. Teve bola salva quase em cima da linha e batidas raspando.

INGRESSOS DO SUPER MUNDIAL DE CLUBES

O Flamengo informou a seus torcedores que estão inadimplentes no plano de sócio-torcedor que esta segunda-feira será o dia final de acerto para quem pretende apoiar o clube no Super Mundial, agendado para o meio do ano, nos Estados Unidos. Os ingressos começam a ser comercializados na terça-feira e os sócios terão prioridade.

"Somente os sócios-torcedores que estiverem ativos e adimplentes até o dia 6 de janeiro às 14h estarão elegíveis para resgatar o código de acesso (às vendas, no site da Fifa)", anunciou o clube.

O Flamengo estará no Grupo D, ao lado de Espérance, da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra, e León, do México. A estreia ocorre no dia 16 de junho, diante dos tunisianos, na Filadélfia e o ingresso mais barato sai a US$ 56 (cerca de R$ 344,00).