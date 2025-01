Meia é expulso, mas técnicos pedem e árbitro anula vermelho; entenda

Um amistoso entre Ajax e Stuttgart neste domingo (5) ficou marcado por um momento inusitado envolvendo o meio-campista Davy Klaassen, dos holandeses.

O que aconteceu

Klaassen foi expulso no começo do segundo tempo. O meio-campista deu uma entrada dura no tornozelo de um adversário no meio de campo e recebeu o vermelho direto do árbitro.

A expulsão acabou anulado a pedido dos técnicos dos dois times. Francesco Farioli (Ajax) e Sebastian Hoeness (Stuttgart) combinaram e chamaram o árbitro na beira do campo para pedir que ele cancelasse o vermelho.

Davy Klaassen recebeu um cartão vermelho, mas foi autorizado a continuar jogando após discussões entre as duas equipes. Ajax nas redes sociais

O motivo foi tático. Com os campeonatos pausados, as equipes fizeram o amistoso para testar os elencos e a expulsão de um jogador mudaria completamente o panorama do duelo e os planos táticos de lado a lado.

O árbitro acatou o pedido e cancelou a expulsão. O duelo terminou empatado por 2 a 2.