Leite é usado para reforçar linhas de campo antes de jogo em Portugal; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Uma cena inusitada aconteceu antes de um jogo da segunda divisão de Portugal: as linhas do gramado foram reforçadas com leite.

O que aconteceu

O episódio aconteceu antes do confronto entre Oliveirense e Felgueiras. Os visitantes venceram por 3 a 0.

A partida começou com um atraso de 15 minutos. O contratempo foi pelo fato de as linhas do gramado não estarem totalmente visíveis, consequências das fortes chuvas que caíram no norte de Portugal.

Para reforçar as linhas foi usado leite gordo — tipo de leite com maior volume de gorduras em sua composição. De acordo com o jornal "A Bola", foram usadas mais de seis litros de leite e "não voltou a haver problemas com as linhas, apesar de as mesmas terem sido reforçadas ao intervalo".

O Oliveirense explicou que foi usado leite gordo "por causa da lactose e da gordura, que não se desfazem na água". O clube enviou uma breve nota ao jornal Record, de Portugal, e esclareceu o caso. "É uma técnica usada também na Premier League [Campeonato Inglês]. É usado leite gordo, por causa da lactose e da gordura, que não se desfazem na água, e fica uma goma que dá visibilidade à linha", disse.