Khabib reforça superioridade do Daguestão sobre a Irlanda no MMA: "Os fatos falam por si"

No último sábado (4), Khabib Nurmagomedov movimentou o noticiário com uma declaração que rapidamente viralizou. Na entrevista, divulgada pelo perfil oficial da PFL nas redes sociais, o ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC questiona o nível e a importância do MMA irlandês se comparado ao mundo, além de fazer uma comparação entre os atletas do país do rival histórico Conor McGregor e os representantes do Daguestão. E mesmo após a fala polêmica, o wrestler russo não recuou, muito pelo contrário, reforçando seu ponto de vista e apontando para uma suposta dominância dos lutadores de sua região dentro das artes marciais mistas nas principais organizações da modalidade.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Khabib alegou que os fatos estão do seu lado da narrativa. O ex-campeão do UFC citou que atletas do Daguestão, uma divisão federal da Rússia que está situada no sudoeste do país, do qual faz parte, estão em posições de destaque nas principais ligas de MMA do mundo - tanto a nível amador, quanto no profissional. Enquanto, ainda em seu ponto de vista, há apenas alguns exemplos de lutadores da Irlanda que atualmente despontam no mesmo patamar de importância em alguma grande companhia da modalidade.

"Vocês podem dizer o que quiserem, mas se estamos falando de fatos, você não pode comparar lutadores irlandeses com lutadores do Daguestão. Nós dominamos o MMA amador e não chega nem perto, não só comparado com atletas irlandeses, mas com do mundo todo. Tenho absoluta confiança que se organizássemos um confronto de equipes, o Daguestão iria derrotar um time mundial no MMA amador. E no MMA profissional, temos campeões, desafiantes e atletas ranqueados em todas as principais ligas. Me mostre os irlandeses que atualmente concorrem ao título nas três maiores ligas de MMA. Na melhor das hipóteses, você conseguirá citar um ou dois lutadores. Os fatos falam por si", destacou 'The Eaglet', como é conhecido.

Rússia vs Irlanda vale título no Bellator

As declarações de Khabib têm contexto. Afinal de contas, no final do mês, seu primo, Usman Nurmagomedov, mede forças contra o irlandês Paul Hughes. Campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, o russo tenta defender seu cinturão contra o prospecto do país de McGregor. E o posicionamento do ex-campeão do UFC aumentou consideravelmente o 'hype' para o confronto, programado para o dia 25 de janeiro, em Abu Dhabi (EAU).

A disputa pode tanto dar força à versão de Khabib, como refutar, mesmo que pontualmente, sua teoria. Motivado, Hughes já destacou que pretende fazer o wrestler russo engolir suas palavras no momento em que enfrentar seu primo no cage do Bellator. Até mesmo McGregor rebateu as declarações de seu rival histórico, através de um vídeo emblemático em suas redes sociais.

You can say whatever you want, but if we're talking about facts, you can't compare Irish fighters with fighters from Dagestan. We dominate amateur MMA, and it's not even close-not just compared to Irish fighters but the whole world. I'm absolutely confident that if we were to...

- khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 3, 2025