Jogadores do Barcelona ganham folga extra antes de viagem para Supercopa da Espanha

Os jogadores do Barcelona ganharam um dia de folga inesperado neste domingo. O técnico Hansi Flick decidiu cancelar o treino após a goleada por 4 a 1 sobre o Barbastro, no sábado pela Copa do Rei.

O elenco do Barcelona enfrenta um início de ano com muitos jogos e viagens. No sábado, viajou para a cidade de Huesca para a Copa do Rei e na segunda-feira, após um treino pela manhã, viaja para a Arábia Saudita para a disputa do primeiro título da temporada, a Supercopa.

O Barcelona enfrenta o Athletic Bilbao na quarta-feira, na primeira semifinal do torneio, e em caso de vitória disputa a final no domingo. A outra semifinal reúne Real Madrid e Mallorca. Como os jogadores podem ficar fora da casa por uma semana, o técnico alemão decidiu dar um dia de descanso antes da Supercopa.

Dani Olmo e Pau Víctor, com problemas burocráticos para a inscrição pelo clube, ainda não sabem se irão viajar. Lamine Yamal, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no dia 15 de dezembro e perdeu os dois últimos jogos, deve viajar e enfrentar o Athletic Bilbao.

OPOSIÇÃO SE UNE E PEDE SAÍDA IMEDIATA DO PRESIDENTE

A recusa da LaLiga e da Real Federação Espanhola de Futebol para o pedido do Barcelona para registro de Dani Olmo e Pau Víctor para o resto da temporada, após o descumprimento de "fair play financeiro", e frustrada contratação de Heurtel fizeram dez importantes grupos ligados ao clube se unir para pedir a saída imediata do presidente Joan Laporta.