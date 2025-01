Joe Rogan afirma que Jon Jones teria pedido quase R$ 200 milhões para enfrentar Aspinall

Responsável por conduzir o maior podcast do mundo na atualidade, Joe Rogan é, inegavelmente, uma voz influente. Dentro dos esportes de combate, suas declarações são ainda mais levadas em consideração, visto o posto oficial que ocupa dentro do UFC. E, na mais recente edição de seu programa, o comentarista da principal liga de MMA do mundo revelou uma possível atualização no que diz respeito ao retorno de Jon Jones ao octógono.

Durante a gravação do podcast, 'Joe Rogan Experience', o comentarista do UFC afirmou que Jon Jones teria pedido 30 milhões de dólares (R$ 185 milhões) para enfrentar Tom Aspinall em uma eventual unificação de títulos nos pesos-pesados. Ainda de acordo com o rumor citado com Rogan, a alta cúpula do Ultimate atualmente negocia com 'Bones' e tende a acatar o pedido do americano, apontado como o 'GOAT' (melhor de todos os tempos) dentro das artes marciais mistas.

"Acho que será o Aspinall (próximo rival de Jones). Acho que eles (UFC) estão tentando chegar a uma espécie de acordo. O rumor é que ele (Jon Jones) quer 30 milhões de dólares e o UFC vai pagar isso, esperançosamente. Espero que eles paguem", revelou Joe Rogan, durante seu podcast desta semana.

Patrão confiante pelo acerto

Depois que Jones admitiu que está em negociações com o Ultimate para acertar sua volta à ativa em 2025, Dana White veio a público garantir a realização da superluta entre o americano e Tom Aspinall. A declaração pode ser um bom indício de que as partes possam chegar a um denominador comum e, enfim, tirar o aguardado confronto do papel, para a alegria dos fãs. Agora resta saber se o presidente do UFC estaria disposto a desembolsar uma quantia multimilionária para assegurar mais uma aparição de 'Bones' em sua empresa.