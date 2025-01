Jeffinho antecipa retorno e pode reforçar o Botafogo no início do Carioca

O Botafogo tem uma novidade no elenco que se prepara para o início do Campeonato Carioca. O atacante Jeffinho antecipou o retorno aos treinamentos e foi integrado, neste domingo, ao grupo que trabalha para o Estadual. A informação é do site "Fogãonet".

O atacante, assim, pode reforçar o Botafogo contra o Maricá, sábado, na estreia no Campeonato Carioca. No início do Estadual, o Fogão vai contar com atletas sub-20 e sub-23 e jogadores que voltaram de empréstimo, como Patrick de Paula.

Jeffinho, de 25 anos, recentemente assinou um novo contrato de quatro anos com o Fogão. No dia 31 de dezembro, o Botafogo anunciou a compra de 70% dos direitos econômicos do atacante junto ao Lyon, da França, clube que também pertence a John Textor, dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Fogão.

Em 2024, Jeffinho retornou ao Botafogo por empréstimo. Ele fez cinco gols e distribuiu duas assistências em 19 jogos. O atacante sofreu com uma grave lesão na coxa direita.

A primeira passagem de Jeffinho pelo Botafogo aconteceu em 2022, após ele chamar atenção pelo Resende. Naquele ano, o atacante fez dois gols e distribuiu três assistências pelo Fogão em 26 jogos. Em janeiro de 2023, ele rumou para o Lyon.