Cruzeiro é salvo por garotos do banco e vence Imperatriz-MA na Copinha

O Cruzeiro venceu o Imperatriz-MA por 2 a 0 neste domingo (5), em São Carlos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha.

Cauan marcou o gol cruzeirense, e Navarro ampliou. Os dois jogadores saíram da reserva para garantir a vitória no fim do jogo.

Os três pontos deixam a Raposa viva por uma vaga. Com 4 pontos, a equipe mineira está empatada com o São Carlos. O Imperatriz já não tem mais chances de classificação.

As equipes encerram a fase de grupos na quarta-feira (8). O Cruzeiro enfrentará o São Carlos, e o Imperatriz jogará contra o Real Brasília.

Como foi o jogo

Falta de criatividade trava o jogo. O Cruzeiro dominou a posse de bola no campo de ataque, mas não soube aproveitar as chances. Na melhor oportunidade mineira, Kaique Kenji errou o tempo de bola e não chegou a tempo para finalizar. Kenji apareceu novamente no lance seguinte chutando de dentro da área, mas o goleiro Alex defendeu. O Imperatriz acabou ficando com os contra-ataques, mas também não chegou ao gol.

Kaique Kenji insiste. Autor do gol da primeira rodada, contra o Real Brasília, o atacante foi o principal nome da partida. O segundo tempo foi de mais volume cruzeirense, e Kenji chegou perto do gol em mais de uma vez. O garoto realizou uma boa cobrança de falta, tirando do goleiro, mas Alex alcançou. Mais tarde, na cara do gol, Kenji desviou à queima roupa na entrada da área com um toque de calcanhar, mais uma vez bloqueado.

Cruzeiro se salva no fim com reservas. Já na reta final do jogo, a Raposa enfim balançou a rede em jogada iniciada por Murilo Rikhman, que avançou abrindo espaço e tocou para Cauan. O jogador, que veio do banco, chutou forte e cruzado para o fundo do gol. E não foi só ele que entrou iluminado: nos acréscimos, Navarro ainda teve tempo de marcar ao ficar na cara do goleiro e finalizar confiante.