Grêmio goleia o Vitória da Conquista e tem estreia tranquila na Copinha

O Grêmio goleou o Vitória da Conquista-BA por 4 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio Ninho da Garça, pela 1ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi válido pelo grupo 21 do principal torneio de base do país.

Com o triunfo, o Grêmio assumiu a liderança da chave, com três pontos e mais saldo de gols em relação ao Atlético Guaratinguetá, que venceu o Porto Vitória por 2 a 0 na rodada.

O Grêmio abriu o placar logo aos três minutos de jogo, com Alysson. O atacante recebeu passe do lateral Igor após lançamento de Viery e deslocou o galeiro com categoria.

ESTREIA COM O PÉ DIREITO! ??? #Grêmio 4×0 Vitória da Conquista

Com uma bela atuação da #BaseGremista, vencemos o primeiro desafio na #Copinha2025. Os gols ficaram por conta de Alysson, Viery, Nathan e Jardiel. VAMOS, GURIZADA! #Sub20 pic.twitter.com/xYPmMVq0G5 ? Grêmio FBPA (@Gremio) January 5, 2025

O Tricolor Gaúcho ampliou aos 19, com Viery. O zagueiro recebeu cruzamento de Pedro Gabriel e subiu mais alto que toda a defesa adversária para anotar o segundo.

O terceiro do Grêmio saiu da cabeça de Nathan, que aproveitou mais um cruzamento de Pedro Gabriel e, aos 32, finalizou com firmeza para estufar as redes do Vitória da Conquista. Já o quarto tento foi anotado por Jardiel, aos 20 do segundo tempo, aproveitando a rápida reposição do goleiro Ygor para o ataque e a assistência de Riquelme.

A equipe gaúcha volta a entrar em campo na quarta-feira, contra o Porto Vitória, às 15 horas (de Brasília). Já o Vitória da Conquista terá pela frente o Atlético Guaratinguetá no mesmo dia, mas às 12h45 (de Brasília).

Veja outros resultados da Copinha neste domingo:

Referência 2 x 1 Boavista



Sport 1 x 0 Cascavel



Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Porto Vitória



Juventus 1 x 0 Trindade



EC São Bernardo 0 x 1 Zumbi



Ceará 2 x 1 Portuguesa Santista