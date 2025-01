Fluminense faz proposta pelo lateral-esquerdo Renê, ex-Internacional

O Fluminense está em busca de um reforço para o lugar de Diogo Barbosa, que não renovou e acertou com o Fortaleza. O alvo da vez é Renê, ex-Internacional, que já recebeu uma oferta do Tricolor das Laranjeiras.

Técnico do Fluminense, Mano Menezes conhece Renê muito bem. Ele comandou o lateral-esquerdo no Internacional, em 2022 e em 2023. A oferta do Tricolor Carioca é de dois anos, com a possibilidade de mais um ano por metas (disputar 60% dos jogos no segundo ano de contrato).

Renê ganhou projeção no futebol brasileiro com a camisa do Sport. Em 2017, o Flamengo contratou o lateral-esquerdo, que ficou no clube até 2022, quando foi para o Internacional.

Como não renovou com Diogo Barbosa, o Fluminense busca um nome para a lateral esquerda, que conta com Gabriel Fuentes, colombiano que chegou ao clube em 2024 e disputou seis jogos pelo Tricolor Carioca.

Até o momento, o Fluminense anunciou quatro reforços: o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega.