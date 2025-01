Flamengo vence Maricá em jogo-treino na preparação para o Carioca

O Mengão deu seguimento na preparação para o Carioca com um jogo-treino neste domingo (5), no Ninho do Urubu, contra o Maricá FC. A equipe comandada por Cleber dos Santos venceu por 1 a 0 com gol de Daniel Sales! O treinador rodou o elenco e utilizou todos os jogadores na… pic.twitter.com/kJB1vGcT6J