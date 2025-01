Flamengo: Joia da Copinha tem mais de 120 gols e multa de R$ 446,4 milhões

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Copinha começa neste domingo (5) para o Flamengo. O rubro-negro entra em campo às 17h (de Brasília) contra o Cruzeiro-PB, em Mogi das Cruzes. Uma das grandes joias do clube, Joshua tenta ser o destaque de um time bastante mexido na competição.

O que aconteceu

Joshua tem multa de 70 milhões de euros (R$ 446,4 milhões). Ele renovou em setembro e assinou até o fim de 2029. Foi o segundo contrato profissional com o rubro-negro. O primeiro havia sido em 2023, quando o jogador completou 16 anos. O destaque no sub-17 fez o clube renovar o vínculo para aumentar o valor da multa.

O jovem foi incentivado a virar jogador por um amigo do pai dele. Na igreja que frequentavam em Nova Iguaçu, Rodrigo Padilha viu que Joshua tinha jeito para o futebol. O pai, Eddie Andrade, não era o maior entusiasta inicialmente do filho seguir essa carreira. O talento falou alto.

Joshua começou a ser visto e despertou o interesse do Flamengo. Ele chegou ao clube aos 10 anos jogando no campo e no futsal. Desde cedo, se destacou.

O atacante tem mais de 120 gols na base do Fla. Ele foi campeão em todas as categorias, líder em assistências e artilheiro, além de melhor jogador da Adidas Cup 2023. No ano passado, Joshua marcou 20 gols em 26 jogos pelo time sub-17, onde atuou sob o comando de Filipe Luís. Ele completa 18 anos em março.

Joshua fez três treinos com o time profissional até o momento. Foram dois ainda com o técnico Tite e um sob o comando de Filipe Luís.

O Flamengo jogará a Copinha com um time mais mexido. Isso porque uma parte do sub-20 está treinando no Ninho do Urubu para comandar as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O elenco principal estará nos Estados Unidos em pré-temporada.

O Flamengo, quatro vezes campeão da Copinha, entra no torneio buscando o quinto troféu da competição. A equipe comandada por Raphael Bahia está no Grupo 23, que joga em Mogi das Cruzes, ao lado de São Bernardo, Zumbi e Cruzeiro-PB.

Veja os inscritos do Flamengo na Copinha

Goleiros: Alysson, Caio Barone, Lucas Furtado e Raphael;

Defensores: Darlan, Germano, Gusttavo, Felipe Vieira, Luiz Phellipe, Pedro Fachineti, Pedro Lemos, Wanderson e Wesley Juan;

Meio-campistas: Christian, Fred, Kaio Nobrega, Lucas Vieira, Lucas Aucélio, Menegatti e Pedro Leão;

Atacantes: Alan Santos, Bill, Camargo, Douglas Telles, Felipe Lima, Giovanni, Joshua, Lipão e Ryan Roberto.