Flamengo estreia na Copinha com goleada sobre o Cruzeiro-PB

O Flamengo iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma goleada. Neste domingo, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro-PB, que joga a Copinha pela primeira vez, por 5 a 0, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 23 do torneio.

O clube carioca abriu o placar logo aos seis minutos. Bill fez jogada pela esquerda e cruzou. A bola sobrou para Felipe Lima. Ele completou de primeira e marcou 1 a 0. O Rubro-Negro ampliou aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Pedro Lemos. O zagueiro chutou com força e fez 2 a 0. O terceiro gol do Flamengo saiu aos 40 minutos. Joshua chutou, a bola desviou no goleiro e sobrou para Douglas Telles completar: 3 a 0.

Na etapa final, aos 14 minutos, Fred sofreu pênalti. Germano, aos 17 minutos, cobrou e fez 4 a 0 para o Flamengo. Aos 33 minutos, Ryan Roberto, de apenas 16 anos, ficou com a sobra na área e chutou com força: 5 a 0.

Na próxima rodada da Copinha, o Flamengo enfrenta o Zumbi, de Alagoas, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Mogi das Cruzes. Já o Cruzeiro-PB vai encarar o São Bernardo, quarta, às 19h15 (de Brasília).

O Flamengo busca o quinto título da Copinha. O Rubro-Negro está com um "elenco alternativo". Isso porque os principais jogadores sub-20 estão no Rio de Janeiro em preparação para o início do Campeonato Carioca.