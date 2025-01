Flamengo e Grêmio estreiam com goleada da Copa São Paulo de Juniores

Dono de quatro títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo estreou com goleada para cima do Cruzeiro-PB, um dos estreantes da competição, por 5 a 0, em Mogi das Cruzes. Em busca do título inédito, o Grêmio fez 4 a 0 no Vitória da Conquista, em Guaratinguetá.

O Flamengo é um dos candidatos ao título e provou que vem forte na base em 2025 ao não tomar conhecimento de um Cruzeiro muito tímido e claramente nervoso com sua primeira Copinha. O time rubro-negro dominou do início ao fim e não deu a menor chance ao adversário.

O primeiro gol do Flamengo saiu aos seis minutos com Felipe Lima. Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto também balançaram as redes pelo time rubro-negro, que lidera o Grupo 23, com os mesmos três pontos do Zumbi-AL, que derrotou o EC São Bernardo por 2 a 0.

O ímpeto do Grêmio foi praticamente igual na vitória sobre o Vitória da Conquista. O time tricolor precisou de três minutos para abrir o placar com Alysson. Aos 19, Viery aproveitou o cruzamento de Pedro Gabriel e ampliou. O terceiro foi em cabeçada certeira de Nathan, aos 32. Na segunda etapa, a equipe gaúcha apenas administrou o resultado e selou a vitória no fim, com Jardiel.

O Grêmio começou na liderança do Grupo 21, com três pontos, assim como o Porto Vitória-ES, que surpreendeu ao derrotar o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0, no Dario Rodrigues Leite. Os gols foram de Ernane e Andrew.

Recém-promovido à elite do futebol nacional, o Mirassol carrega uma grande expectativa no torneio e começou com uma vitória sofrida frente ao Capitão Poço-PA por 3 a 2, em Bálsamo, no estádio Manoel Francisco Ferreira.

Todos os gols saíram no primeiro tempo. Fabrício Lima abriu o placar para o Mirassol aos quatro minutos, mas Felipe Ourém, aos 19, deixou tudo igual. O mesmo Fabrício Lima colocou o time paulista novamente à frente. Marcos empatou e deu novo ânimo ao Capitão Poço. Porém, Juninho decretou o triunfo do Mirassol.

Confira alguns resultados deste domingo:

Votuporanguense 3 x 2 Fast Clube-AM

Mirassol 3 x 2 Capitão Poço-PA

Referência 2 x 1 Boavista-RJ

Sport 1 x 0 FC Cascavel-PR

Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Porto Vitória-ES

Grêmio 4 x 0 Vitória da Conquista-BA

EC São Bernardo 0 x 2 Zumbi-AL

Flamengo 5 x 0 Cruzeiro-PB

Ituano 2 x 2 São Bento

Juventus 1 x 0 Trindade-GO

Ceará 2 x 1 Portuguesa Santista