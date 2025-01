Flamengo avalia nova oferta do Cruzeiro por Fabrício Bruno

O Flamengo tem em mãos uma nova oferta do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o clube mineiro agora oferece 7 milhões de euros (R$ 44,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos, além de 800 mil euros (R$ 5 milhões) em bônus por metas.

Anteriormente, o Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Fabrício Bruno. O Flamengo recusou a oferta. Agora, avalia a nova investida mineira.

?? O gol e os melhores momentos do jogo-treino do Mengão contra o Maricá FC!#VamosFlamengo pic.twitter.com/ZiIwoOnZ2p ? Flamengo (@Flamengo) January 5, 2025

Fabrício Bruno, de 28 anos, é cria do Cruzeiro. O zagueiro está no Flamengo desde 2022, contratado junto ao Bragantino. Em 2024, o defensor perdeu espaço sob o comando de Filipe Luís.

No ano passado, Fabrício Bruno recusou uma oferta do West Ham, da Inglaterra, e optou por continuar no Flamengo, que aceitou a oferta inglesa.

Fabrício Bruno soma 148 jogos e seis gols pelo Flamengo. O zagueiro conquistou uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024) com o Rubro-Negro.