Copinha: dia 4 tem gols-relâmpagos, olho inchado e primeiros classificados

A Copinha 2025 chegou ao seu quarto dia neste domingo (5). Os 16 jogos espalhados pelo estado de São Paulo tiveram alguns fatos curiosos e definiram os primeiros classificados para a segunda fase.

Destaques do dia 4

Primeiros classificados. A Copinha já tem quatro equipes na segunda fase: Botafogo, Criciúma, Mirassol e Votuporanguense. Os times chegaram a seis pontos em seus grupos e não podem mais ser alcançados pelos demais.

Primeiros eliminados. Os resultados que confirmaram as equipes acima na segunda fase eliminaram Floresta-CE, Fast Clube-AM, Capitão Poço-PA e Rio Branco-ES.

Gol-relâmpago parte 1. O Sport venceu o Cascavel-PR com um gol aos 10 segundos no segundo tempo. Arthur marcou o único gol do jogo em Embu das Artes após boa jogada depois do apito inicial e garantiu o resultado.

Gol-relâmpago parte 2. Os nordestinos estavam on fire neste domingo. Lucca Prior, do Fortaleza, demorou um pouco mais do que Arthur, mas também foi às redes ainda na casa dos segundos. Ele fez o segundo do Leão do Pici sobre o Carajás aos 37 segundos.

Noite para esquecer. Murilo D'Angelo, do Fortaleza, falhou duas vezes durante a partida do Leão do Pici contra o Carajás-PA. O camisa 1 da equipe cearense viu o chute de Higor desviar de leve na defesa, mas a bola foi em sua direção e passou por baixo das suas mãos no primeiro gol. No segundo, o arqueiro tentou encaixar cobrança de falta, mas deu rebote nos pés de Kafuringa, que só completou.

Apagão! A energia no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, caiu por alguns momentos durante o primeiro tempo de Fortaleza x Carajás. O apagão, no entanto, não durou mais do que dois minutos e logo a força foi reestabelecida.

Olho inchado. O atacante Kaique Nunes foi destaque na vitória do Ceará sobre a Portuguesa Santista por 2 a 1, na Rua Javari. O atleta fez o segundo gol dos cearenses, mas um detalhe chamou a atenção: ele estava com um olho inchado. Isso porque o jogador sofreu um choque de cabeça no último treino do Vozão antes do duelo e sobrou até para o olho direito.

Kaique Nunes, do Ceará, jogou a partida contra a Portuguesa Santista com o olho direito inchado Imagem: Reprodução/Sportv

Gol de futebol de areia. O Ituano marcou um gol ao melhor estilo seleção brasileira de futebol de areia no empate por 2 a 2 contra o São Bento. Victor Reis deu uma cavadinha e encontrou Nicolas. O camisa 11 finalizou sem deixar cair, o goleiro defendeu, e Jonathan completou para as redes.

Chutou ou cruzou? Cauã, do Zumbi, abri o placar contra o EC São Bernardo com o famoso "chutamento". O atleta recebeu pela ponta direita e lançou a bola em direção à área. Ela tomou o rumo do gol e encobriu o goleiro adversário.

Veja alguns destaques

Gol de Cauã em EC São Bernardo x Zumbi

A equipe do Zumbi venceu por 2x0 a equipe do São Bernardo e esses foram os gols!



O 1° gol foi marcado pelo Cauã e o 2° pelo Layan! pic.twitter.com/jPHOmiVVlO -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 5, 2025

Gol de futebol de areia em Ituano x São Bento

Gol do Ituano



Ituano 1x1 São Bento



? Jonathan



Copinha - Rodada 1#Copinha2025 #Copinha pic.twitter.com/S2KMBK43RU -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 5, 2025

Gol-relâmpago do Sport contra o Cascavel

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT CLUB DO RECIFE NA COPINHA!



? Arthur Monteiro (bela jogada)

? Matheus Lacort



Sport 1 x 0 Cascavelpic.twitter.com/JI0nHk7xty -- SofaScore do Leão Oficial (@sofascoredoleao) January 5, 2025

Resultados do dia