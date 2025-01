Corinthians cumpre objetivo e renova com trio antes de avançar no mercado

O Corinthians cumpriu com o objetivo traçado pela diretoria e acertou a renovação de jogadores importantes do elenco antes de avançar no mercado da bola.

O primeiro a ter seu vínculo estendido foi o meia André Carrillo, contratado no segundo semestre da última temporada. O atleta peruano tinha contrato com o Timão até julho de 2025, e foi renovado até final de 2026.

Depois, a diretoria acertou a renovação do atacante Ángel Romero, que tinha vínculo até final de 2024. O paraguaio prolongou seu contrato até final de 2025, após inicialmente pedir uma extensão de dois anos.

O terceiro caso é o volante Maycon, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. O Timão se acertou com os ucranianos e vai renovar novamente o contrato de empréstimo do atleta, que agora será válido até final de 2025.

O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Cacá, que inicialmente tinham seus vínculos até dezembro de 2024, foram adquiridos em definitivo e seguem no elenco.

Por outro lado, o clube não se acertou com Caetano, Ruan Oliveira e Matheus Araújo, trio que deixou o Corinthians com a virada do ano.

A ideia é que, com a confirmação das renovações contratuais, o Timão passe a ser mais agressivo no mercado da bola, ainda mais tendo em vista a proximidade da estreia do Campeonato Paulista.

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo dia 16 de janeiro (quinta-feira), fora de casa, pela abertura do Estadual. Além das saídas, a equipe não contará com o volante Breno Bidon, que vai defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20.