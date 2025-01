Com gols no início, Roma vence clássico contra Lazio pelo Campeonato Italiano

A Roma conquistou uma importante vitória por 2 a 0 no clássico contra a Lazio, neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols dos Giallorossi foram marcados por Pellegrini e Saelemaekers, aos dez e aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a Roma freou a Lazio na caça ao líder Napoli. O time biancocelesti segue na quarta colocação, com 35 pontos, mas pode ver a Inter de Milão, que figura em terceiro lugar e possui cinco tentos a mais, ampliar a distância na tabela.

A Roma, por sua vez, é apenas a décima colocada do Italiano e precisa engatar uma sequência de vitórias para se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Os gols

A Roma abriu o placar logo aos dez minutos. Pellegrini recebeu cruzamento à meia-altura da direita, dominou na entrada da área e bateu com categoria, no ângulo, sem chances para o goleiro adversário. Um golaço.

Sete minutos depois foi a vez de Dybala dar passe açucarado para Saelemaekers invadir a área e bater rasteiro, vendo o goleiro fazer a defesa. Porém, no rebote, ele conseguiu completar para o fundo das redes e deixar a Roma ainda mais confortável no Derby della Capitale.

No segundo tempo a Lazio até voltou determinada a correr atrás do prejuízo, criando algumas boas chances, mas esbarrando no sólido sistema defensivo da Roma, que se manteve bem postada para administrar a vantagem construída na etapa inicial e garantir o importante triunfo no clássico.

Antes do apito final, já nos acréscimos, Hummels, da Roma, se desentendeu com Castellanos, da Lazio, que acabou atingindo-o com uma cabeçada, motivo suficiente para a confusão generalizada começar. O jogador da Lazio foi expulso pelo árbitro. enquanto o zagueiro da Roma saiu sem punição.