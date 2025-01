Com a saída de Fagner, elenco do Corinthians conta com apenas dois jogadores campeões pelo clube

Com a saída do lateral direito Fagner, o elenco do Corinthians passou a contar com apenas dois jogadores que já foram campeões pelo clube: o volante Maycon e o atacante Ángel Romero.

A dupla possui as mesmas conquistas: Campeonato Brasileiro de 2017 e Campeonato Paulista de 2017 e 2018. Na ocasião, os atletas estavam em suas primeiras passagens pelo clube do Parque São Jorge.

Todo o restante do elenco nunca levantou um troféu pelo Corinthians, que foi campeão pela última vez em 2019, com a conquista do Campeonato Paulista.

Fagner, que está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada, conquistou cinco taças pelo Timão: Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, e Campeonato Paulista de 2017, 2018 e 2019. O atleta é o sétimo jogador que mais atuou pelo Corinthians em toda a história, com 578 partidas.

Os dados apresentados mostram a reformulação que o elenco do Corinthians passou com a posse do presidente Augusto Melo, no começo de 2024. De lá para cá, o clube se desvinculou de veteranos que fizeram história pelo clube e contratou diversos novos jogadores.

Para 2025, a movimentação do Corinthians no mercado da bola ainda é tímida. De qualquer forma, a ideia da diretoria é realizar contratações pontuais, especialmente para o setor da defesa.