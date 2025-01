Ceará vence Portuguesa Santista de virada em estreia na Copinha

O Ceará venceu a Portuguesa Santista de virada por 2 a 1, neste domingo, no estádio Rodolfo Conde Crespi, na Mocca, em São Paulo, pela primeira rodada da Copinha. Fernando e Kaique marcaram os gols do Vozão, e Maninho fez para a Briosa.

Com a vitória, o Ceará assumiu a liderança do Grupo 31, com três pontos conquistados, mesma pontuação do segundo colocado Juventus-SP. Sem pontos, a Portuguesa Santista divide a lanterna com o Trindade-GO.

Na próxima rodada da Copinha, o Ceará encara o Trindade-GO, na quarta-feira, às 15h (de Brasília), novamente no estádio Conde Rodolfo Crespi. No mesmo dia e local, a Portuguesa Santista duela contra o Juventus-SP, às 12h45.

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para a Portuguesa após Galvão ser derrubado por Pedro na área. Na cobrança, Maninho bateu no canto, e a bola tocou na trave antes de morrer no fundo das redes do Ceará.

O Vozão deixou tudo igual aos 25 minutos. Após troca de passes, a bola sobrou na área para Fernando, que bateu de primeira no cantinho, sem chances para o goleiro. Ainda na primeira etapa, a equipe cearense virou o jogo. Aos 32, Kaique aproveitou cobrança de lateral na área e cabeceou no canto para marcar o terceiro gol da partida.