Botafogo convence Jair e fica mais perto de contratar zagueiro do Santos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Botafogo está mais perto de contratar o zagueiro Jair, do Santos.

O que aconteceu

Jair se convenceu sobre jogar no Botafogo. O zagueiro estava receoso de deixar o Santos para atuar em outro clube do Brasil.

A vontade do atleta era o principal entrave da negociação. Agora o caminho está aberto para as conversas finais avançarem.

O Botafogo oferece 10 milhões de euros, cerca de R$ 63 milhões na cotação atual. Além disso, a tratativa envolve nomes do elenco do Glorioso.

O zagueiro Lucas Halter e o atacante Tiquinho Soares seriam envolvidos no negócio. Os dois aceitam jogar no Santos.

O Peixe pediu o volante Danilo Barbosa, mas o jogador recusou. Ele pretende continuar no Botafogo.

Sem Danilo Barbosa, o Santos pensa em outro jogador do Botafogo ou no aumento do valor fixo. O clube carioca está disposto a negociar.