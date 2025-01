Botafogo bate Floresta-CE e garante classificação antecipada à segunda fase da Copinha

O Botafogo carimbou a classificação para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior com antecedência. Neste domingo, o Fogão venceu o Floresta-CE por 1 a 0, no Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP), pela segunda rodada do Grupo 1 da Copinha.

O clube carioca, assim, chegou a seis pontos na Copinha. Na estreia, o Botafogo venceu o Fast, de virada, por 2 a 1, gols de Kaíque Pereira e Zappelini. O Fogão e o Votuporanguense, que também venceu os dois primeiros jogos, estão classificados para a próxima fase. O Fogão está em segundo lugar no Grupo 1, atrás no saldo de gols.

Contra o Floresta, o Botafogo abriu o placar aos oito minutos. Weliton foi lançado e tocou com categoria na saída do goleiro: 1 a 0. O Floresta deu trabalho na etapa inicial, mas parou no goleiro Luiz Fabiano e na trave. O Fogão, assim, foi para o intervalo em vantagem.

CLASSIFICADOS! ??? Botafogo vence o Floresta com golaço de Weliton e se garante na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos por mais, meus garotos! ?? #FogoNaCopinha25 pic.twitter.com/gitL8kpfpH ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 5, 2025

O Floresta quase empatou aos 46 minutos da etapa final, mas a finalização de Vinícius passou rente ao travessão. Melhor para o Botafogo, que garantiu a vitória e a classificação antecipada.

Na próxima rodada, a última da fase de grupos, o Botafogo enfrenta o Votuporanguense, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Plínio Marin, para definir quem avança em primeiro lugar do Grupo 1.