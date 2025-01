Athletico-PR anuncia a contratação do volante Falcão, do CRB: 'Uma oportunidade de ouro'

O Athletico-PR anunciou mais uma contratação neste domingo. O quinto reforço para a temporada na qual a missão será o retorno à elite do Brasileirão, é o volante Falcão, que estava no CRB, de Alagoas, e chega para a vaga de Christian, negociado com o Cruzeiro.

"O Athletico acertou a contratação de mais um reforço para o meio de campo. O volante Falcão, de 26 anos, vem do CRB e assinou com o Furacão até o final de 2027", anunciou o clube paranaense.

O contratado defendia as cores do CRB desde o início de 2023, onde foi titular e disputou 113 partidas, conquistando o bicampeonato estadual. Falcão também atuou pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro, e celebra a grande oportunidade da carreira.

"Quando surgiu a oportunidade de vir para o Athletico, eu não pensei duas vezes. Pode parecer meio clichê, mas eu estou falando de coração mesmo. O Athletico, sua camisa e sua história falam por si só", disse. "É um clube de muita tradição, com muitos títulos. Estou aqui para colaborar com meu futebol e para fazer tudo pelo bem do clube. Para mim é uma oportunidade de ouro."

Falcão já defendeu Bahia, Ypiranga-RS, Tombense-MG e Avaí, e já atuou contra o clube paranaense em duas oportunidades pela Copa do Brasil, nas quais viu a força do clube diante de sua torcida.

"Joguei duas vezes aqui contra o Athletico, pelo Bahia e pelo CRB, e perdi ambas. Espero continuar vendo o Athletico vencer. A torcida é maravilhosa, fica muito próxima ao campo e traz uma energia muito boa. Com certeza ela vai colaborar para que a gente tenha êxito", frisou o jogador, que promete muita entrega com vigor na marcação, força física e qualidade na saída de bola.

"Eu sou um jogador muito esforçado, muito dedicado, sei muito bem o que tenho que entregar para a minha equipe. A parte defensiva é o meu ponto forte. O desarme e as interceptações para passar segurança para a linha de defesa e para a parte ofensiva", listou. "Meu trabalho é ajudar a defesa e facilitar a vida de quem está ali na frente, para deixar os meias e os atacantes confortáveis para decidir os jogos para nós."