Alvo do Botafogo, André Jardine diz que seguirá no futebol mexicano

Cotado para assumir o Botafogo após a saída de Artur Jorge, o técnico André Jardine afirmou que seguirá no América-MEX. O comandante desembarcou na Cidade do México na manhã deste domingo (5) e descartou uma transferência para o clube carioca.

O que aconteceu

Jardine afirmou que ficará no América-MEX para tentar o tetracampeonato nacional: "Tudo certo, voltando ao trabalho, muito motivado".

O treinador disse que dará mais detalhes sobre a investida do Botafogo no decorrer da semana. "Creio que está semana resolveremos tudo com o América e faremos uma coletiva com o América mas organizada para não falar tão rapidamente", afirmou.

¡YA LLEGÓ A MÉXICO, Y SE QUEDA PARA RATO! 😎🗣️🦅



André Jardine ya aterrizó de vuelta en la Ciudad de México, confirmando que se quedará como el técnico azulcrema y que "van por todo" esta temporada 💪



📌 Recordemos que el Club América, equipo al que dirige el brasileño, estará… pic.twitter.com/QpEwLKdDBP -- Claro Sports (@ClaroSports) January 5, 2025

O Botafogo chegou a formalizar uma proposta, e Jardine teve uma reunião com John Textor. Segundo PVC, colunista do UOL, o técnico gostou da proposta, mas balançou por ter muita segurança e respaldo para seu trabalho na Cidade do México.

O clube carioca se movimenta no mercado da bola após rescindir com Artur Jorge. O português optou pela transferência para o Al-Rayyan, do Qatar.