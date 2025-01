Acidente de Garro: o que se sabe sobre o caso e quais os próximos passos

Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente que terminou com a morte de um motociclista na cidade de General Pico, na Argentina, durante a madrugada do último sábado (4). O UOL detalha o que se sabe sobre o caso e o que vem a seguir.

O que se sabe?

Rodrigo Garro dirigia seu carro quando bateu com uma moto. O meio-campista argentino estava acompanhado do também jogador Facundo Castelli, do Emelec-EQU, velho amigo dos tempos de Instituto de Córdoba.

O motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, morreu após a batida. Garro e Facundo Castelli não tiveram ferimentos causados pelo acidente.

O jogador do Corinthians ficou algumas horas detido, prestou depoimento, mas foi liberado. O episódio foi relatado, em um primeiro momento, como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, se envolveu em acidente na Argentina Imagem: Reprodução

Garro ficou muito abalado com o acontecido. O meio-campista, que completou 27 anos justamente no dia do acidente, ficou com a família após a liberação.

Teste de alcoolemia indicou presença de álcool no sangue de Garro. Segundo as autoridades argentinas, o meio-campista apresentava cerca de 0,5 grama no organismo — a tolerância é zero na Argentina.

Procurador-geral da província de La Pampa, onde aconteceu o acidente, explicou a liberação de Garro. À CNN Brasil, Armando Agüero afirmou que o meia foi solto por não apresentar intenção de fugir, ser morador do local e manter contato com as autoridades.

Motociclista portava cocaína. Armando Agüero também revelou que Nicolás, no entanto, não apresentava substância no organismo. O motociclista também estava sem capacete e com faróis da moto irregulares.

Corinthians mantém contato com o entorno de Garro. O clube informou que tem acompanhado o caso e que Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Vinícius Cascone, diretor jurídico, têm falado com os advogados do atleta e familiares.

O que vem a seguir?

Garro aguarda a denúncia do Ministério Público. A partir dela, o caso terá prosseguimento judicial, e o atleta terá de responder pelo acontecido. Inicialmente, a tendência é de que ele seja denunciado por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - agravado pelo álcool.

O meio-campista se reunirá com autoridades neste domingo (5). O encontro com um juiz serve para definir questões quanto à saída do jogador da Argentina para volta ao Brasil e a situação da habilitação do atleta — não há nova prisão prevista em um primeiro momento.

Garro tem de se reapresentar no Corinthians na terça-feira (7). O elenco voltará ao CT Dr. Joaquim Grava após as férias para dar início à preparação para o Paulistão — o Timão estreia no dia 16, contra o Bragantino.