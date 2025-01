Vice do Corinthians diz que Garro está "abatido" e afirma: "Contamos com ele na apresentação"

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, falou sobre a situação de Rodrigo Garro, envolvido em um acidente que deixou um motociclista de 30 anos morto, na Argentina. O dirigente, que está na presidência enquanto Augusto Melo está de licença, disse que o meia está "abatido" e que o clube conta com sua presença na apresentação do elenco, na próxima terça-feira.

"Nosso departamento jurídico entrou em contato com o advogado pessoal do Garro, ele está sendo assistido na Argentina. Eu falei pessoalmente com o Garro, está abatido, nós prestamos solidariedade à família da vítima e passamos todo o apoio ao Garro. Nos coloamos à disposição dele, do que ele precisar. Perguntei se ele queria que enviássemos alguém para a Argentina, para acompanhar, e ele preferiu neste momento aguardar", disse Armando Mendonça em entrevista à Identidade Corinthiana.

Garro será acusado de homicídio culposo agravado por alcoolemia, segundo Armando Aguero, procurador-geral de La Pampa. Ainda segundo Aguero, o atleta deve comparecer à audiência com um juiz neste domingo, mas não será preso novamente, devendo apenas seguir proibido de dirigir. Nas palavras do procurador, o camisa 10 corintiano não mostrou vontade de fugir e tem mantido contato com as autoridades desde o acidente.

"Ele tem todo o apoio do clube, do estafe e aguardamos ele aqui assim que possível. Por enquanto nós contamos com ele para a apresentação no dia 7. Não teve nenhuma alteração, mas vai depender também da autoridade policial da Argentina. Estamos conversando com o advogado do Garro e esperamos ele para a apresentação", complementou Mendonça.

Entenda o caso

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) deste sábado, na província argentina de La Pampa.

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

Garro chegou a ser preso preventivamente, mas foi liberado e está em sua casa.

Uma eventual prisão do jogador aconteceria apenas ao final do julgamento, caso o juiz o considere culpado. O crime de homicídio culposo agravado por alcoolemia pode resultar de três a seis anos de prisão, segundo o Código Penal argentino.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína, que não foi detectada em seu sangue.

O Corinthians emitiu uma nota oficial, afirmando que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta.